В Махачкале состоялся перформанс Наталии Мали

В музее истории Махачкалы состоялся перформанс Наталии Мали. Представление художницы представляет собой импровизированные танцевальные движения в совокупности с ритуализированными действиями.

Сама художница описывает перформанс как меру искупления, меру любви, меру прощения, меру доступности, меру доброты, описывающие женское пространство.

Художница окончила магистратуру Лондонского университета, факультет Драмы по специальности «Перформанс и культура». Работает в области видео, фотографии, инсталляции и перформанса. Мали также читает лекции и дает мастер-классы.

Перфоманс «Мера» состоялся в рамках проекта «В зеркале Симурга», посвященного художнику и философу Сабиру Гейбатову.