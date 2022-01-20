Культура

В Махачкале состоялся перформанс Наталии Мали

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В музее истории Махачкалы состоялся перформанс Наталии Мали. Представление художницы представляет собой импровизированные танцевальные движения в совокупности с ритуализированными действиями.

Сама художница описывает перформанс как меру искупления, меру любви, меру прощения, меру доступности, меру доброты, описывающие женское пространство.

Художница окончила магистратуру Лондонского университета, факультет Драмы по специальности «Перформанс и культура». Работает в области видео, фотографии, инсталляции и перформанса. Мали также читает лекции и дает мастер-классы.

Перфоманс «Мера» состоялся в рамках проекта «В зеркале Симурга», посвященного художнику и философу Сабиру Гейбатову.

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