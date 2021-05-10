В Махачкале состоялся «Ифтар Победы»

Миннац республики 9 мая организовал «Ифтар Победы» в Центральной мечети Махачкалы. Все расходы проведены за счёт ведомства. Почётным гостем мероприятия стал шейх Ахмад Афанди.⁣⁣

Руководитель министерства Энрик Муслимов поздравил присутствующих с праздником 9 мая и отметил, что день выбран неслучайно: в этот день люди всех национальностей и религий объединились против захватчиков.

Во время «Ифтара Победы» наградили общественников от имени Владимира Путина за активную деятельность в рамках акции «Мы вместе».