В Махачкале состоялось заседание нового состава Общественного совета при Минстрое РД

В заседании принял участие министр Артур Сулейманов.

Он подчеркнул, что рассчитывает на активное участие экспертов, лидеров общественных и профессиональных организаций в решении проблем строительной и коммунальных отраслей.

Рассказав об итогах деятельности министерства в 2022 году, обозначив также и ряд проблемных вопросов строительной отрасли, он предложил членам общественного совета отнестись к делу без формализма и подготовить свои экспертные рекомендации уже к предстоящей коллегии Минстроя РД.

Председатель нового состава Общественного совета при Минстрое РД, Президент Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» Али Шахбанов рассказал о необходимости выработки конструктивных предложений.