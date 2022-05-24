В Махачкале состоялось торжественное закрытие IX Международного межрелигиозного молодежного форума

В мероприятии приняли участие министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, помощник Муфтия Республики Дагестан Мухаммад Магомедов, благочинный Грозненского церковного округа, руководитель епархиального молодёжного отдела Махачкалинской епархии иеромонах Амвросий, заместитель председателя ЦРО иудейских общин Республики Дагестан Борис Ханукаев, генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских сообществ Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад аль-Бишарий и его заместитель Хасан аль-Марзукий, а также режиссер картины «Пункт пропуска. Офицерская история» и член Союза кинематографистов России Вера Соколова.

Программа форума этого года предусмотрела ряд патриотических мероприятий, посвященных защите Отечества, в связи с проведением специальной военной операции. Одна из секций на проведенной в рамках форума конференции, была посвящена именно этим процессам. «Не говорить об этом невозможно. Все религии допускают защиту Родины, когда есть реальная угроза для целостности страны. Россия никогда в своей истории ни на кого не нападала, напротив, защищала. Дагестанцы раньше и сегодня проявляют большое мужество и героизм. Вера делает человека сильным, а безверие – трусливым. Это знаменитые слова Мухаммада Ярагского, духовного учителя трех имамов Дагестана. Дружеские отношения, которые складываются в республике, в Российской Федерации очень важны для каждого из нас», – подытожил Муслимов.

В завершении мероприятия состоялся концерт. Духовные песнопения исполнили представители всех конфессий, представленных на форуме.

Отметим, что организаторами IX Международного межрелигиозного молодежного форума является Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, исполнителем Дагестанский гуманитарный институт.