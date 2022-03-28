В Махачкале состоялось торжественное открытие третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Историческом парке «Россия — моя история» прошло открытие третьего сезона конкурса «Большая перемена». Мероприятие состоялось при участии победителей и финалистов прошлых сезонов конкурса, педагогов, наставников и новых участников. В рамках открытия был представлен координатор ассоциации молодёжного движения участников Всероссийского конкурса для школьников и студентов СПО «Большая Перемена», им стала Асият Магомедова. Кроме того, со стартом нового сезона всех участников конкурса поздравил врио первого замминистра образования и науки РД Магомед Абидов.

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