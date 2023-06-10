В Махачкале состоялось открытие выставки продукции местных товаропроизводителей

Сегодня, 10 июня, заместитель главы кабмина региона Ризван Газимагомедов принял участие в Первой выставке продукции местных товаропроизводителей, приуроченной ко Дню работников легкой и текстильной промышленности. Мероприятие проходит в Махачкале на бульваре им. Сулеймана Стальского.

В нем также приняли участие министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, референт Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Анна Максимова, генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев и другие почетные гости.

Свою продукцию на выставочно-ярмарочной экспозиции представили 45 местных производителей, среди которых обувные фабрики, швейные цеха, а также предприятия народных художественных промыслов республики.

Для официального открытия мероприятия слово предоставили Ризвану Газимагомедову, он поприветствовал гостей и участников, поздравил их с наступающим профессиональным праздником – Днём работников легкой и текстильной промышленности.

«Очень большая благодарность и уважение всего народа вам за то, что вы делаете.

особенно в наше непростое время, в период прохождения СВО. Вы практически нас выручили, когда мы должны были оснастить и мобилизованных и добровольцев экипировкой. Мы сделали это с вашей помощью.

За это вам особая благодарность, и, конечно, в связи с этим мы оказываем поддержку и будем дальше поддерживать все предприятия, которые работают на благо нашего народа, на благо нашей армии и на благо процветания Республики Дагестан», — отметил вице-премьер, обращаясь к присутствующим.

Отметим, что в рамках программы для гостей выставки была организована насыщенная развлекательная программа : выступление коллектива Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан», показ одежды местных модельеров, фотосессии в национальных костюмах, а также проведение различных мастер-классов по пошиву одежды, вышивке и ковроделию.

Организатором мероприятия выступили Правительство Республики Дагестан и Министерство промышленности и торговли РД.