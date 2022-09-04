В Махачкале состоялось открытие Третьего Российско-Египетского молодежного форума

Вчера, 3 сентября, на площадке Республиканского молодежного центра в Махачкале состоялось торжественное открытие Третьего Российско-Египетского молодежного форума.

В мероприятии приняли участие министр по делам молодежи РД Камил Саидов, Глава молодежной делегации Египта Господин Алааелдин Эль-Дисоки, второй секретарь руководителя представительства МИД России в Махачкале Марат Османов и Глава Русского дома в Арабской Республике Египет Марат Гитинов.

В своей приветственной речи глава Минмолодежи РД Камил Саидов отметил важность проведения форума для развития двухстороннего сотрудничества между Россией и Египтом.

«Мы рады принять вас у себя и обеспечить все усилия для того, чтобы каждый из вас почувствовал дагестанское гостеприимство, проникся культурой и традициями нашего народа, увидел красоту нашего края! За прошедшие годы российско-египетское взаимодействие значительно укрепилось, выйдя на качественно новый уровень. Между нашими странами осуществляется активный политический диалог. Желаю вам отличного настроения, успехов в будущем и незабываемого путешествия по нашей республике», — добавил Саидов.

Также перед участниками и гостями форума выступили республиканские хореографические ансамбли и вокалисты.

Стоит отметить, что форум будет проходить до 5 сентября. Его участниками стали 30 представителей молодежи Арабской Республики Египет, а также 30 молодых россиян. В рамках форума они получат возможность обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, обсудят перспективы развития сотрудничества молодежи и молодежных организаций Российской Федерации и Арабской Республики Египет. Кроме того, участники посетят город Дербент и пройдут мастер-классы по народным художественным промыслам.