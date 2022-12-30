В Махачкале состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Вчера, 29 декабря, в Дагестане открылись два первых первичных отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Одно в Хунзахском районе, в Красносельской школе, второе – в школе № 12 г. Махачкалы.

Представители школы №12 недавно вернулись с первого съезда «Движения первых», который проходил в Москве, где ребята со всех регионов нашей страны вместе определили миссию движения, смыслы, направления и выбрали название.

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Торжественное открытие мероприятия началось с исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Дагестан.

Далее воспитанники школы читали стихи, пели песни и танцевали.

«Сегодня очень значимое и историческое событие – открывается первичка огромного всероссийского масштабного движения. Очень надеюсь, что это движение даст еще больше возможностей нашим ребятам общаться, путешествовать, определяться в новых профессиях, получать интересные навыки и знакомиться с ребятами со всех регионов нашей страны», – отметила заместитель директора по воспитательной работе Сабина Магомедова, организатор мероприятия.

В начале следующего года планируется открытие первичных отделений еще в нескольких школах республики.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя регионального отделения РДДМ «Движение первых» Екатерина Абакарова, региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства», главный эксперт ФГБУ «Росдетцентр» Зульхиджа Гаджиева, руководитель департамента культуры и спорта Центра одарённых детей «Альтаир» Екатерина Байгушева, начальник отдела воспитательной работы МКУ «Управление образования» г. Махачкалы Гаджимурад Тагиров, депутат Народного Собрания РД Марат Алияров, начальник отдела по воспитательной работе Минобра РД Зарина Самедова.

Участники обсудили вопросы, связанные с выстраиванием структуры первички, миссии движения и дальнейшие планы по развитию первичного отделения.

Отметим, что общероссийская общественно-государственная детско-молодежная организация «Российское движение детей и молодежи» образована по распоряжению Президента России Владимира Путина, ее учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Новое детское движение создается благодаря инициативе самих школьников и станет общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков.