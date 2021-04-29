Общество

В Махачкале состоялось открытие 50-го Республиканского слета ТОКСа

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22 апреля в парке им. Ленинского комсомола состоялось торжественное открытие юбилейного Республиканского слета ТОКС. В мероприятии, приуроченном к открытию «Вахты памяти», приняли участие представители детских и молодежных общественных организаций, а также волонтеры. В мероприятии принял участие и Анатолий Карибов. Вице-премьер РД в приветственной речи отметил, что благодаря кропотливой работе телевизионных отрядов краеведов-следопытов люди смогли узнать о героических поступках дагестанцев. В рамках мероприятия командир ТОКСа Магомед Магомедов и начальник штаба ТОКСа Салам Хавчаев вручили памятную юбилейную медаль Анатолию Карибову.

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