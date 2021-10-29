В Махачкале состоялась конференция о роли русской интеллигенции

В Махачкале прошла конференция «Роль русской интеллигенции в социально-экономическом и культурном развитии Дагестана». Министерство по национальной политике и делам религий республики проводит конференцию при поддержке Центра русского языка и культуры к 100-летию Дагестанской АССР.

Врио министра по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов отметил огромный вклад русской интеллигенции (учителей, врачей, инженеров) в становление Дагестана, развитие всех его отраслей.

С докладами о роли русской интеллигенции в социально-экономическом развитии Дагестана выступили учёные из Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН.

Участникам показали фрагменты фильмов «Как встречали русскую учительницу» (в с. Тлярош Чародинского района) и «Мир оставляю вам» – о медсестре Асе Денисенко.