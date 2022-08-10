В Махачкале состоится VII Российский Интернет-форум «Кавказ»

22 и 23 августа в Махачкале пройдет один из крупнейших региональных интернет-форумов, посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления — VII Российский Интернет-форум «Кавказ» (РИФ.Кавказ).

Мероприятие состоится на площадке Научно-оздоровительного комплекса «Журавли». Организатор — Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

Наш Международный портал «ХЕЛПИНВЕР — открой новую Россию!» выступает Информационным партнером интернет-форума. История ежегодного Российского интернет-форума «Кавказ» начинается с 2015 года, и на данный момент он является важнейшей дискуссионной площадкой по теме цифровой трансформации традиционных отраслей экономики, госуправления и социальных сфер. Участниками форума станут представители федеральной и региональной власти и ведомств, коммерческие и некоммерческие организации, общественные объединения и бюджетные учреждения не только СКФО, но и других регионов России

Цифровая экономика является важнейшей и быстро развивающейся сферой жизни, в которой важно эффективное внедрение новых технологий. Особое место в цифровизации экономики России занимают регионы Северо-Кавказского округа, где значительное внимание уделено сохранению традиций жителей и, при этом, созданию комфортных условий для развития и внедрения современных технологий во всех сферах жизни.

Повестка предстоящего форума — цифровая трансформация в государственном секторе и городской среде с целью развития цифровых муниципальных услуг для населения. Участники РИФ.Кавказ обсудят цифровизацию транспортного сектора, туризма, импортозамещающие технологии. Кроме этого, на форуме будут рассмотрены различные аспекты информационной безопасности, защиты персональных данных, этики интернет-среды в Республике Дагестан.

Форум станет местом для предложений по созданию комфортной среды с целью взращивания в Республике собственных IT-кадров, предложений по реализации мер по подготовке новых специальностей в интернет-сфере, а также предложений по переподготовке госслужащих в области информационных технологий. Чтобы узнать о перспективах трудоустройства и будущих возможностях в IT-сфере, форум ежегодно посещает большое количество молодежи.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте http://www.kavkaz-rif.ru.