Культура

В Махачкале состоится торжественное мероприятие, посвященное празднику Рождеству Христову

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10 января в 13:00 в Русском драматическом театре им. М. Горького города Махачкалы состоится торжественное мероприятие, посвященное празднику для всех православных – Рождеству Христову, что отмечается в России 7 января.

Организаторами мероприятия являются Махачкалинская епархия при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан и Министерства культуры Республики Дагестан.

В фойе театра будет представлена благотворительная ярмарка рождественских подделок.

Гостей торжественного мероприятия ждет представления воспитанников воскресных школ Махачкалинской епархии, выступления артистов ансамбля русской народной песни, детей воскресных школ Махачкалинской епархии с исполнением рождественских колядок и Военного оркестра Каспийской флотилии.

Артисты Русского драматического театра им М. Горького радушно представят спектакль для детей «Двенадцать месяцев».

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