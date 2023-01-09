В Махачкале состоится торжественное мероприятие, посвященное православному празднику Рождества Христова

10 января в 13:00 в Русском драматическом театре им. М. Горького города
Махачкалы состоится торжественное мероприятие для детей, посвященное
православному празднику Рождества Христова с привлечением съемочной группы.
Организаторами мероприятия выступают Министерство по национальной
политике и делам религий Республики Дагестан и Махачкалинская епархия РПЦ (Московский Патриархат).
В праздничном мероприятии примут участие представители Правительства и
органов исполнительной власти Республики Дагестан, религиозных объединений и
общественных организаций.