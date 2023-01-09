В Махачкале состоится торжественное мероприятие, посвященное православному празднику Рождества Христова

10 января в 13:00 в Русском драматическом театре им. М. Горького города

Махачкалы состоится торжественное мероприятие для детей, посвященное

православному празднику Рождества Христова с привлечением съемочной группы.

Организаторами мероприятия выступают Министерство по национальной

политике и делам религий Республики Дагестан и Махачкалинская епархия РПЦ (Московский Патриархат).

В праздничном мероприятии примут участие представители Правительства и

органов исполнительной власти Республики Дагестан, религиозных объединений и

общественных организаций.