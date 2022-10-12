В Махачкале состоится сельскохозяйственная ярмарка

Минсельхозпрод Республики Дагестан по многочисленным просьбам жителей и гостей Махачкалы 29 октября 2022 года при содействии администрации г. Махачкалы и Минпромторга РД планирует проведение республиканской сельскохозяйственной ярмарки по адресу: г. Махачкала ул. Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского).

Приглашаем дагестанских сельхозтоваропроизводителей, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности принять участие в сельхозярмарке, а жителей и гостей столицы посетить сельхозярмарку и приобрести качественную экологически чистую дагестанскую продукцию от производителей по доступным ценам.