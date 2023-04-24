В Махачкале состоится региональный этап Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству»

На спецпоказах документального кино участники фестиваля смогут пообщаться с режиссерами, артистами, поэтами.

С 25 по 27 апреля 2023 года в столице Республики Дагестан, в городе Махачкале, пройдет региональный этап Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».

Инициатором проведения фестиваля стал комитет семей воинов Отечества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ. Фестиваль «Кино на службе Отечеству» учреждён во исполнение Поручения Президента РФ В.В. Путина № Пр-6 от 02.01.2023 г. «О создании общероссийского кинофестиваля» по итогам встречи Президента России с матерями солдат, участвующих в Специальной военной операции (встреча состоялась 25 ноября 2022 года).

Фестиваль представит документальные фильмы российских режиссеров о событиях на Донбассе происходившие там последние 9 лет, а также о Специальной военной операции и наших героях (солдатах, врачах, журналистах, поэтах и так далее). В рамках программы фестиваля на площадках города показы фильмов будут сопровождаться разговором-лекцией с творческими бригадами фестиваля: режиссерами — авторами фильмов, лидерами общественного мнения, поэтами, музыкантами, участниками СВО и их родственниками.

В рамках проведения фестиваля «Кино на службе Отечеству» будут организованы специальные показы сокращенных версий фильмов, представленных на фестивале для детей разного возраста. Показы также сопровождаются беседой в форме активного диалога, чтением стихов, исполнением тематических песен. Это и есть мастер-классы для педагогов по проведению «Уроков о важном», потому как учителя испытываю сложности с тем, как разговаривать с детьми о СВО. У нас есть ответ и опыт поведения таких уроков.

Параллельно с кинопоказами художник проведет мастер-классы для учеников художественных вузов и школ в рамках выставки портретов героев СВО «Уголь земли русской». Ученики будут приезжать для ознакомления с передвижной выставкой и на месте смогут сами создать портреты наших солдат под руководством одного из лучших портретистов России.

В рамках открытия и закрытия фестиваля состоятся фронтовые концерты, которые погрузят зрителя в атмосферу, которая царит на настоящих фронтовых концертах, которые постоянно проводят для солдат все участники творческих бригад фестиваля «Кино на службе Отечеству».

Первый этап фестиваля «Кино на службе Отечеству» состоялся в Москве в период с 20 по 25 февраля 2023 г. в Музее Победы и был приурочен к годовщине Специальной военной операции. Там были успешно отработаны все предлагаемые варианты работы со зрителем. За пять дней работы фестиваля в Москве на показах побывали более 3,5 тысяч человек.

Торжественное открытие фестиваля состоится 26 апреля в 18:00 в зале исторического парка «Россия — Моя История» по адресу: Махачкала, проспект И. Шамиля 31Г.

Откроет фестиваль документальный фильм российского режиссера «Отважные» Олеси Шигиной о событиях на Донбассе, происходившие там последние 9 лет, а также о Специальной военной операции и наших героях (солдатах, врачах, журналистах, поэтах и так далее).

Перед открытием фестиваля, 26 апреля в 17.00 на той же площадке состоится пресс-подход, где примут участие представители оргкомитета фестиваля и представители Администрации региона.

25 апреля на площадках города Махачкалы, в частности, в Дагестанском Государственном Университете Народного Хозяйства состоятся показы документальных фильмов, которые будут сопровождаться разговором-лекцией с режиссерами кинолент (Макс Фадеев и Валерий Тимощенко) и музыкальными номерами и общением с известным российским музыкантом Алексеем «Джанго» Поддубным и скрипачем Петром Лундстремом.

27 апреля творческие встречи совместно с показами фильмов пройдут в г. Каспийске: на территории «Республиканского центра образования» и в Кадетской морской школе-интернате им. Гаджиева.