В Махачкале состоится презентация Свода памятников фольклора народов Дагестана.

В Институте языка, литературы и искусства ДФИЦ РАН 22 февраля состоится презентация первых десяти томов «Свода памятников фольклора народов Дагестана в 20-ти томах».

В мероприятии, посвященном Международному дню родного языка, примут участие сотрудники ИЯЛИ, представители издательского дома «Дагестан», научная и вузовская интеллигенция, общественные деятели.

Завотделом фольклора ИЯЛИ ДИЦ РАН, кандидат филологических наук Агарагим Султанмурадов рассказал, что работа над Сводом осуществляется отделом фольклора Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы уже давно, более 30 лет. С инициативой создания Свода в свое время выступил доктор филологических наук, ныне покойный Абдулаким Аджиев. Идея была подержана академиком Гаджи Гамзатовым, который тогда возглавлял Дагестанский научный центр. При непосредственном его участии были созданы соответствующие условия и подготовлены к публикации первые 4 тома Свода. Первый том – «Сказки о животных» – вышел в московском издательстве «Наука» в 2011 году и положил начало публикации многотомной серии.

«Устно-поэтическое творчество народов Дагестана по богатству и многообразию жанров, своеобразию проявления в них общих и национально-специфических черт, степени интенсивности межэтнических фольклорных взаимосвязей и взаимовлияний – явление уникальное, не сравнимое с фольклором других регионов. Решение о подготовке к изданию 20-томного «Свода памятников фольклора народов Дагестана» было обусловлено желанием зафиксировать и сохранить для будущего поколения жанровое богатство фольклора народов Дагестана, глубину и многообразие идейно-тематического и художественно-эстетического содержания фольклорных произведений наших народов. В свод вошли лучшие образцы фольклорных произведений, составляющие золотой фонд устного словесного искусства 13 народов Дагестана, – аварцев, агулов, даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин, ногайцев, табасаранов, рутульцев, цахуров, татов, дагестанских азербайджанцев, а также фольклор русского населения Дагестана», – заявил Агарагим Султанмурадов.

По словам ученого, уже изданы тома, посвященные сказкам о животных, волшебным сказкам, бытовым сказкам, мифологической прозе, героическому и героико-историческому эпосу, обрядовой лирике, детскому фольклору, балладам и балладным песням, необрядовой лирике и легендам.

В планах Института языка, литературы и искусства выпуск томов, посвященных афористическим жанрам, анекдотам, устным рассказам, историческим песням, магической поэзии, притчам, историческим и топонимическим преданиям. Последние два тома будут посвящены ашугской поэзии и русскому фольклору в Дагестане.

Презентация Свода памятников фольклора народов Дагестана в 20-ти томах включена в программу юбилейных мероприятий, приуроченных к 100-летию Расула Гамзатова.

Источник: https://zoritabasarana.ru/rubriki/news/kultura/item/25141-v-makhachkale-sostoitsya-prezentatsiya-svoda-pamyatnikov-folklora-narodov-dagestana