В Махачкале состоится презентация книги «Овцеводство Дагестана. Прошлое – настоящее – будущее»

Автором книги выступил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулумслимов совместно с заведующим отделом животноводства Федерального аграрного научного центра РД Абдусаламом Хожоковым.

В книге раскрывается роль овцеводства в улучшении жизненного уровня населения и социального самочувствия дагестанцев в разные периоды. В ней обозначены этапы и задачи развития этой отрасли в республике.

О важности мелкого рогатого скота для дагестанцев говорит простой факт: среди героев Социалистического Труда — 17 овцеводов, в том числе два полных кавалера ордена Трудовой Славы, шесть лауреатов Сталинской премии.

На презентацию приглашены ученые-аграрии, руководители крупных сельхозпредприятий, общественные деятели и другие.