В Махачкале состоится митинг-концерт

18 марта в 14.00 в г. Махачкале на площади Ленина состоится праздничный концерт в честь восьмилетия воссоединения Крыма с Россией и признания независимости Луганской и Донецкой народных республик.

В программе мероприятия выступления ансамблей танца «Лезгинка» и «Дагестан», русской песни «Волна», солистов Даггосфилармонии и театра оперы и балета.

В торжественном мероприятии примут участие представители общественных организаций, депутаты Госдумы РФ и Народного Собрания РД, которые напомнят зрителям о событиях огромной исторической важности для всех граждан страны, произошедших восемь лет назад.

Напомним, что 18 марта 2014 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации после того как жители Крыма и Севастополя подавляющим большинством выбрали путь воссоединения с Россией.