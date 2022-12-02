В Махачкале состоится медиа-встреча «Открытых НКО»

Проект «Открытые НКО — dobro.live», объединяющий СМИ и НКО по всей России, приглашает журналистов на медиа-встречу представителей НКО и СМИ.
Благодаря поддержке Фонда Президентских Грантов, проект помогает коллегам из некоммерческих организаций освещать деятельность третьего сектора, рассказывать о благотворительных инициативах, находить интересные информационные поводы. Общественники из разных регионов страны присылают заявки о своих проектах и героях, а команда редакторов помогает сделать материалы интересными, публикует их в ленте новостей и делает рассылку по СМИ.
Также «Открытые НКО — dobro.live» проводит обучающие лектории и организует встречи, чтобы рассказать о возможностях эффективного сотрудничества СМИ и НКО.
В ближайшее время команда организует встречу, которая состоится 9 декабря в 15:00 по адресу: г. Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, 170/3 (Доброцентр, общий зал, 1 этаж).
Программа мероприятия:
• Презентация проекта — как dobro.live может быть полезен СМИ и НКО? Примеры успешных кейсов. Как выстроить эффективную работу со СМИ
• Мастер-класс по съемке видео НКО для освещения событий в СМИ
• Ответы на вопросы.
Количество мест ограничено, участие бесплатное по предварительной регистрации.
Ссылка на регистрацию: https://otkrytye-nko.timepad.ru/event/2254247/