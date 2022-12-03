Общество

В Махачкале состоится главная сельскохозяйственная ярмарка года

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Напоминаем, что сегодня на центральной площади столицы состоится главная сельскохозяйственная ярмарка года!

На нее съедутся фермеры со всех районов Дагестана. А это значит, что будет самая свежая продукция на любой вкус и по самым низким ценам!

Будет не только обилие фруктов, овощей, мяса, урбеча, сыра, но и выставка дагестанских умельцев, известных на весь мир. Бонусом — развлекательная программа с участием музыкантов.

Хотите провести субботу вкусно, весело и с пользой — тогда вам на центральную площадь Махачкалы!

Можно смело приходить к 10 утра. Все уже будет готово!

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