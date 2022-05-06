В Махачкале состоится экологический субботник

12 мая 2022 года с 14:00 до 17:30 в городе Махачкала состоится субботник «Экологический десант» под эгидой Российского экологического оператора (ППК «РЭО»). Территория для уборки: прибрежная зона пляжа «Оазис» и прилегающий территории.

На мероприятии предусмотрена сцена с ведущими, приглашённые представители администрации региона и города, представители предприятий и волонтерских организаций республики, конкурсная программа. Для участников субботника предусмотрено питание.

Регистрация желающих принять участие в субботнике осуществляется через портал dobro.ru – первым 50 зарегистрировавшимся участникам будут предоставлены брендированные футболки.

Ссылка для регистрации на мероприятие: https://dobro.ru/event/10173741 . Можно подойти на субботник без регистрации на мероприятие. Сроки субботников под эгидой ППК «РЭО» – конец апреля – 10 мая. Всего в проекте принимает участие 40 регионов, 10 из них (Республика Дагестан в их числе) примут у себя наиболее масштабные флагманские субботники.

Крупные субботники также пройдут в Кабардино-Балкарии, Белгороде, Омской области, Тамбовской области, Кемеровской области, Севастополе и др.). Белгородское региональное отделение ВОО волонтёров-экологов «Делай!» является ответственным за организацию субботника в Белгородской области. Приглашаем жителей города приобщиться к большой уборке!

Контактное лицо: Заместитель координатора Дагестанского регионального отделения ВОО волонтёров-экологов «Делай!» Халид Койчуев, тел. 8928-052-71-67 Для справки: Российский экологический оператор (РЭО) проведет масштабные субботники в регионах России. Планируется около 40 уборок на природных территориях, берегах рек водоемов и лесопарковых городских территориях. В них примут участие более 2000 волонтеров.