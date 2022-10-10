В Махачкале собрали более 20 тонн гуманитарного груза для военнослужащих

Более 20 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, собрали в Махачкале предприниматели и горожане. Инициатива принадлежит мэру города Салману Дадаеву.

Пункты сбора развернуты на Малыгина, 39 и Исмаилова, 23ж (Исмаилова, 46г), приносят продукты питания, медикаменты, рации, портативные зарядные устройства для телефонов, свечи и фонарики, средства гигиены, прежде всего — влажные салфетки, которые крайне востребованы в полевых условиях.

В связи с наступлением холодов большое внимание уделяется обеспечению военнослужащих теплыми вещами. Так, каждому мобилизованному махачкалинцу администрация города перед отправкой на полигоны для учений передает наборы, в которых спальные мешки, берцы, термобелье, прорезиненные коврики и иные предметы. Все это пригодится ребятам и на учебных полигонах, и в ходе прохождения службы в зоне спецоперации.

В конце сентября Салман Дадаев вручил квадрокоптеры женам военнослужащих 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии.