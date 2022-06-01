В Махачкале росгвардейцы поздравили воспитанников социального учреждения с Днем защиты детей

В Международный день защиты детей сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Дагестан и махачкалинского соединения войск национальной гвардии посетили подопечных школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

От руководства и личного состава Управления Росгвардии по Республике Дагестан детей поздравил заместитель начальника теруправления полковник Навруз Гусейнов.

«Дорогие дети, я хочу вам пожелать, чтобы ваши глаза всегда светились от счастья и радости. Уверен, если вы поставите в своей жизни какую-то определенную цель, вы ее обязательно добьетесь. Желаю вам крепкого здоровья, и чтобы над вашей головой всегда было мирное и ясное небо», – сказал офицер.

Росгвардейцы вручили детям сладкие подарки, а музыканты военного оркестра махачкалинского соединения войск национальной гвардии провели праздничный концерт. Творческий коллектив Росгвардии исполнил детские композиции «Песня мамонтенка», «Голубой вагон», «Антошка», «Вместе весело шагаем», прозвучали также современные мелодии и песни военных лет.