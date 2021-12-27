В Махачкале раздали продуктовые и гигиенические наборы пожилым жителям

25 декабря в Махачкале в рамках акции «Новый год в каждый дом» прошло мероприятие по раздаче продуктов питания и гигиенических наборов пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Оно было организовано Минмолодежи РД совместно с региональным клубом #МыВместе и волонтерами ДоброЦентра. Продуктовые наборы предоставила компания ООО «Экспресс-продукт», а гигиенические наборы — региональное отделение общественной добровольческой организации «Российский Красный крест».

В мероприятии принял участие врио министра по делам молодежи РД Камил Саидов.

«Перед наступающим Новым годом очень хочется порадовать всех: не только детей и молодежь, но и пожилых граждан. Сегодня мы развезли по ряду адресов, предоставленным Управлением по социальной защите населения, наборы двух видов: состоящие из продуктов первой необходимости и бытовой химии. Данная акция позволяет нам в эти предпраздничные дни оказать посильную помощь нуждающимся, уделить внимание, подарить заботу и тепло. И я благодарю всех, кто принял в ней участие», — отметил врио руководителя молодежного ведомства региона Камил Саидов.

Добавим, что аналогичные мероприятия продолжатся до Нового года. Планируется, что они пройдут и в других муниципальных образованиях Дагестана.