В Махачкале проводится демонтаж незаконного капитального строения

В Махачкале администрацией города совместно с прокуратурой проводится демонтаж незаконного капитального строения на улице 1-й Акгельной, 15.

Администрацией города было выдано разрешение на строительство индивидуального частного дома на три этажа.

Застройщик по факту начал строить многоквартирный дом.

Администрация обратилась с иском в суд о признании данного объекта самовольным и его сносе.

Суд вынес решение в пользу администрации, строение признано самовольным и принято решение о его сносе.

Сегодня с раннего утра начаты мероприятия по демонтажу.