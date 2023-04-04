В Махачкале проводится демонтаж незаконного капитального строения

В Махачкале администрацией города совместно с прокуратурой проводится демонтаж незаконного капитального строения на улице 1-й Акгельной, 15.
Администрацией города было выдано разрешение на строительство индивидуального частного дома на три этажа.
Застройщик по факту начал строить многоквартирный дом.
Администрация обратилась с иском в суд о признании данного объекта самовольным и его сносе.
Суд вынес решение в пользу администрации, строение признано самовольным и принято решение о его сносе.
Сегодня с раннего утра начаты мероприятия по демонтажу.