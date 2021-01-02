В Махачкале провели зарядку под эгидой «Трезвый Новый год»

В Махачкале в новогоднее утро прошла зарядка под эгидой «Трезвый Новый год» 1 января на центральной площади Махачкалы состоялась Всероссийская акция «Начни утро с Зарядки» под эгидой «Трезвый Новый год». К мероприятию подключились депутаты городского собрания и молодежный парламент города и организовали утреннюю зарядку. В нем также приняли участие координатор проекта «Трезвая Россия» по Дагестану Шамиль Алиев, заместитель председателя городского собрания Хиби Алиев, чемпион мира по смешанным единоборствам и депутат городского собрания Хабиб Абдулаев, известный блогер и общественный деятель Каримулла Мусаев, президент федерации «Воркаут» Саид Маллаев, председатель молодежного парламента города Алим Гасанов и многие другие. Как отметил Шамиль Алиев, данная акция является социально полезным мероприятием, направленным на сохранение здоровья граждан.

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