14 — 16 января в Махачкале прошёл Межрегиональный турнир по дзюдо памяти мастера спорта СССР Магомеда Расулова. Соревнования прошли в Спортивной школе по дзюдо им. М. Джафарова.

Состязались между собой юноши 2009-2011 годов рождения. Спортсмены разыграли 11 комплектов наград. Победителей и призеров турнира наградили кубками и медалями соответствующих степеней.

На татами встретились более 150 юных спортсменов из соседних регионов и районов Дагестана. Агульский район на межрегиональном турнире представил воспитанник ДЮСШ МО «Агульский район» Байрамов Билал.

По итогам соревнований Байрамов Билал занял третье место в весовой категории 34 кг. В копилке юного спортсмена есть занятые первые места.

Поздравляем Билала, его тренеров и желаем дальнейших успехов на татами.