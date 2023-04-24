В Махачкале прошёл масштабный ифтар для молодёжи

Около десяти тысяч человек приняли участие в ифтаре для молодёжи и гостей столицы нашей республики, который состоялся накануне, 19 апреля, в Духовном центре имени Пророка Исы (мир ему).

Коллективное разговение для молодёжи было организовано Администрацией города Махачкалы, Управлением спорта, туризма и работы с молодёжью и отделом просвещения Муфтията Республики Дагестан при поддержке Единого центра подготовки кадров.

На мероприятии собралось множество гостей, среди которых были представители министерств и ведомств, Народного Собрания РД, администрации г. Махачкалы и подведомственных ей управлений, именитые спортсмены, представители образовательных учреждений – школ, ссузов и вузов республики, а также молодёжных, общественных и религиозных организаций.

Вёл мероприятие известный исполнитель нашидов, продюсер Султан Трамов. По традиции вечер начался с чтения Священного Корана в исполнении победителя республиканского конкурса чтецов Корана Мухаммада Шафи Иманалиева.

Далее первый заместитель главы столицы Мавлидин Маликов обратился к собравшимся с приветственным словом от имени и. о. мэра г. Махачкалы Ризвана Газимагомедова и пожелал молодёжи усердия в достижении целей, успехов и крепкой веры.

Выступивший затем заместитель министра по физической культуре и спорту РД Гайдарбек Гайдарбеков отметил, что спортсмены имеют огромное влияние на молодёжь и несут ответственность перед обществом за их воспитание. Он также пожелал всем присутствующим принятия всех богоугодных дел, совершённых в этот благословенный месяц.

Председатель Махачкалинского городского собрания депутатов Марис Ильясов, в свою очередь, выразил благодарность студентам и многочисленной молодёжи за сплочённость и дружескую атмосферу на таком масштабном мероприятии.

Депутат народного собрания Султан Ибрагимов поздравил присутствующих с наступающим праздником Ураза-байрам и пожелал всего наилучшего в обоих мирах.

С искренними словами напутствия гостям мероприятия обратились религиозные деятели. Доктор исламских наук Мухаммад Урминский на примере сподвижников Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) рассказал о ценности месяца Рамадан. Председатель совета имамов г. Махачкалы Мухаммадариф Сиражудинов и представитель духовенства Мухаммад Сулейманов обратили внимание собравшихся на важность искренности в соблюдении канонов религии. Руководитель отдела просвещения Муфтията РД Гусейн Гаджиев поблагодарил администрацию города и всех, кто оказал посильную помощь в организации мероприятия. Он также выразил признательность всем собравшимся за участие.

Стоит отметить, что в Духовном центре в этот день царила особая творческая атмосфера. Гуманитарно-педагогический колледж представил коллекцию картин своих студентов. При входе в мечеть все посетители имели возможность детально рассмотреть работы, написанные студентами первого и второго курса. Также они устроили площадки с мастер-классами по гончарному мастерству, оригами, фейс-арту для детей и др. Учащиеся ГПК, МИК и ДГИ оформили красочную фотозону в дагестанском этностиле, а студенты МИК провели для желающих мастер-класс по изготовлению кукол.

Ифтар украсило выступление нашидов в исполнении Руслана Гасанова, Султана Трамова, Аслудина Юсупова, Рамазана Меджидова и Абакара Курбанадамова.

Для гостей мероприятия была приготовлена вкусная еда, которая сделала и без того праздничную атмосферу вечера ещё более яркой.

Кульминацией ифтара стал розыгрыш трёх путёвок в малый хадж – умру, телефонов iPhone и других спонсорских подарков. Помимо прочего ещё один сюрприз в виде путёвки в умру от ЕЦПК ожидал одного из участников вечера.

В целом, по общему мнению, ифтар в Духовном центре стал мероприятием, которое объединило молодёжь в духе взаимопонимания и уважения, каждый присутствовавший почувствовал эту атмосферу духовного единства.

Выражаем огромную благодарность за спонсорскую поддержку и активное участие в проведении мероприятия отделу просвещения Муфтията РД и генеральному спонсору – учебному центру ЕЦПК, кофейням «Пекариус», «Коллектив», «Мануфактура», «Маленький француз», компаниям «Шатим», «Денеб», Махачкалинскому хлебозаводу №2ООО Махачкалахлебопродукт-1, молодёжным, общественным организациям муниципальных районов Дагестана, ОО «Ас-Патриоты», ДРОО «Молодёжь Махачкалы», ФОО «Активный гражданин», всем организациям, подведомственным Управлению спорта, туризма и работы с молодёжью, спортивным школам, ГЦТ и ГМЦ, комитетам по делам молодёжи вузов и ссузов РД и др. Многие из них не только оказали спонсорскую поддержку в проведении этого богоугодного мероприятия, но и приняли активное участие в его организации.

Отдельную благодарность выражаем нашим волонтёрам, они проделали большую работу. Да воздастся всем за помощь огромным благом.