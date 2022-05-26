В Махачкале прошёл концерт ансамбля «Лезгинка» в помощь семьям военнослужащих

В Русском драматическом театре состоялся концерт Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ансамбля.

Часть средств, полученных с продажи билетов, поступят в Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе», созданный по поручению Главы РД Сергея Меликова для поддержки семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Артисты выступили с концертной программой, куда вошли яркие и колоритные танцы «Золотого фонда» наследия ансамбля, такие как «Приветственная лезгинка», «Праздник в горном ауле», номер с барабанами «Ритмы Кавказа» и другие.

В рамках намеченной программы сольные концерты ансамбля также пройдут 24 и 25 мая на сцене Русского драмтеатра имени М. Горького