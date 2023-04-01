В Махачкале прошёл ифтар агульского народа

По инициативе Муфтията Республики Дагестан, вчера, 31 марта, на территории Духовно-просветительского центра Пророка Исы гI.с. в городе Махачкале был организован ифтар агульского народа.

Духовное мероприятие состоялось в честь наступления благословенного месяца Рамадан. В ифтаре приняла участие делегация из Агульского района во главе с руководителем муниципалитета Закиром Каидовым.

Мероприятие посетили министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, главврач ГКБ N1 города Махачкалы Хаджимурад Малаев, имамы мечетей, видные общественные деятели. Ифтар собрал несколько тысяч человек.

На мероприятии прозвучали нашиды, пожелания выступавших. Также прошел розыгрыш ценных призов среди присутствующих, главным призом которого была поездка на умру.