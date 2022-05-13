В Махачкале прошёл гала-концерт «Студенческая весна–2022»

10 мая в Дагестанском государственном музыкально-драматическом театре имени А. Салаватова прошёл республиканский гала-концерт молодёжного фестиваля «Студенческая весна — 2022». В нем приняли участие министр по делам молодёжи РД Камил Саидов, директор Республиканского молодёжного центра РД Рашид Максудов, проректоры по воспитательной и социальной работе дагестанских вузов.

Пять ведущих вузов республики продемонстрировали 21 творческих номеров. По результатам мероприятия будет сформулирована делегация Республики Дагестан для участия во Всероссийском этапе фестиваля «Студенческая весна -2022», который пройдёт в г. Самара с 18 по 24 мая.

«В первую очередь хочу поздравить вас с прошедшим праздником — Днём Победы. В этом году мы отмечали 77-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и я рад был видеть реакцию зала, когда здесь звучали патриотичные песни: наши ребята встали. Я никогда не сомневаюсь в дагестанской молодёжи и всегда говорю, что они самые лучшие. Сегодня они в очередной раз доказали это и продемонстрировали свои таланты. Поздравлю всех, кто выступал и желаю победы на Всероссийской студенческой весне в Самаре. Надеюсь, что смогу приехать и поддержать вас лично» — отметил Камил Саидов.