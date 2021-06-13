В Махачкале прошёл фестиваль «Голоса России»

В Махачкале прошел Фестиваль любительских творческих коллективов «Голоса России», посвященный Дню России и 100-ДАССР.

Министерство культуры и Республиканский дом народного творчества проводит фестиваль в рамках Национального проекта «Культура».

На площади Ленина в Махачкале выступили коллективы и исполнители из Агульского, Акушинского, Ахтынского, Бабаюртовского, Дербентского, Каякентского, Карабудахкентского, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Левашинского, Новолакского, Сергокалинского, Тарумовского, Хасавюртовского районов, городов Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта, а также Чародинский государственный народный мужской хор «Поющая Чарода» и Хор Дагестанского Государственного театра оперы и балета Республики Дагестан.

Все песни были посвящены Родине.