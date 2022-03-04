Политика

В Махачкале прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности

Оставить комментарий

Сергей Меликов провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Говорили в частности об обеспечению безаварийного пропуска весенне-летнего половодья и дождевых паводков в этом году.

Снизить риски и последствия наводнений, а также вредного воздействия вод – одна из главных задач на сегодня с наступлением весны. В Дагестане 4000 рек, что создает во время таяния снегов и выпадения обильных осадков угрозу затопления и подтопления населенных пунктов. И прежде всего, она связана с состоянием гидротехнических сооружений и хозяйственным освоением паводкоопасных территорий.

Сергей Меликов отметил, что благодаря превентивным мероприятиям паводкоопасный период и пожароопасный сезон минувшего года прошли относительно стабильно. В этом году на поддержку противопаводковых мероприятий расходы увеличены до 257 млн руб. Их, подчеркнул глава региона, необходимо использовать эффективно.

Также читают:

В Правительстве Дагестана обсудили показатели эффе...
Сергей Меликов выступил на пятидесятой сессии Наро...
Сергей Меликов: «Люди ждут конкретных результатов ...
Владимир Васильев примет участие в выборах Главы Д...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.