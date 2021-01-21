В Махачкале прошло торжественное собрание к юбилею ДАССР

В Русском театре состоялось торжественное собрание к 100-летию со дня образования ДАССР. Открыл собрание врио Главы республики Сергей Меликов. В праздновании приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, депутаты Госдумы, Председатель Народного Собрания Хизри Шихсаидов.

Магомедсалам Магомедов поздравил дагестанцев с знаковым юбилеем и подчеркнул, что 100-летие Дагестана, как республики, является важным для всей страны. Он зачитал приветственный адрес Владимира Путина, в котором говорилось о важной роли Дагестана в составе Российской Федерации.

Магомедсалам Магомедов передал поздравления и от своего отца, экс-председателя Госсовета республики Магомедали Магомедова.

К юбилею Дагестан получил многочисленные поздравительные телеграммы. Письма пришли от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и многих других.

В завершение собрания состоялся концерт. Зрителям показали яркое театрализованное шоу, на сцене выступил ансамбль «Лезгинка».