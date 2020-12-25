В Махачкале прошло торжественное открытие памятника погибшим в борьбе против коронавируса медикам

24 декабря в Дагестанском государственном медуниверситете открыли памятник в честь медиков, погибших в борьбе с распространением Covid-19. В торжественном мероприятии принял участие врио главы Дагестана Сергей Меликов, представитель Минздрава России Артём Тарасенко, ректор медуниверситета Сулейман Маммаев, первый вице-премьер Анатолий Карибов, врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева и другие гости, представители медицинских учреждений разного уровня.

Сергей Меликов во время приветственной речи выразил благодарность медикам за их самоотверженный труд и профессионализм, а также поблагодарил всех причастных к открытию памятника.

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