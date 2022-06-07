В Махачкале прошло награждение победителей спортивной олимпиады «Олимпийские надежды»

Сегодня в Махачкале наградили победителей XXI спортивной олимпиады «Олимпийские надежды». Соревнования проходили среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Ленинского района на призы Администрации города Махачкалы.

Открытие ежегодной спартакиады прошло вчера на базе МБДОУ № 10. В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Магомед Суменов, заместитель начальника Управления образования Ольга Яхьяева, директор Городского молодежного центра Самир Магомедов, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах (2004) Магомед Ибрагимов, директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им. Б. Ибрагимова Хабиб Абдулаев и заместитель директора РМЦ Министерства по делам молодежи РД Асият Бидашева.

Магомед Суменов отметил, что такое мероприятие на всей территории СКФО проводят только в Дагестане. Участие в первом этапе приняли 23 детсада. В каждой команде было 10 участников. Дети соревновались в следующих дисциплинах: бег 30 м; прыжок в длину с места; прыжок в длину с разбега; метание мешочков с песком; попадание мешочком с песком; перетягивание каната. По результатам всех этапов соревнований 1-е место заняла МБДОУ № 81, 2-е место у МБДОУ № 47, 3-е место разделили МБДОУ № 10 и МБДОУ № 49.

Подрастающие олимпийские надежды получили Кубки, грамоты, медали и подарки из рук почетных гостей. Также не обделили грамотами и подарками и всех участников спартакиады. Детская олимпиада, по общему мнению, прошла очень интересно, весело и вызвала много позитивных эмоций. Отметим, что следующая спартакиада пройдет в Советском районе на базе МДОУ № 73.