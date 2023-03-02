Общество

В Махачкале прошло мероприятие «Слава матери защитника Отечества!»

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В Доме дружбы прошло мероприятие для матерей погибших и мобилизованных воинов-участников СВО, посвященное Международному женскому Дню.

В ходе мероприятия со словами благодарности и поддержки выступили министр Энрик Муслимов, Интизар Мамутаева и Абдулмуъмин Ибрагимов. Прозвучали выступления артистки Айшат Айсаевой, воспитанников детского сада №25 «Лучик», ученика гимназии №38 Данияла Ахмедова и группы «Успешные дети» Тахмины Умалатовой. В фойе Дома дружбы была развернута фотовыставка каспийского фотографа Алены Нурмагомедовой «Жены Героев», посвященная супругам военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

В свою очередь матери и жены погибших и мобилизованных воинов-участников СВО выразили слова благодарности за внимание, поддержку и помощь.

Организовали встречу Миннац РД, Союз женщин Дагестана, Комитет семей воинов Отечества и дагестанское отделение РВИО.

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