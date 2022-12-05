В Махачкале прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов

3 декабря по всему миру отмечают Международный День инвалидов. Традиционно в этот день по всему миру проводятся различные акции, форумы и конференции, посвященные этой дате.

Так, в столице Дагестана состоялось благотворительное мероприятие для особенных детей. На нем присутствовали более 300 детей и родителей. Организатором мероприятия выступила председатель ДРО «Женщины бизнеса», «Матери России, руководитель БФ «Солнечные дети», 1-й зам. председателя Собрания депутатов Ленинского района г.Махачкалы Сефижат Магомедрасулова. В рамках мероприятия для детей было подготовлено анимационное шоу, сладкие угощения, а также, им вручили подарки.