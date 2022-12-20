В Махачкале прошло мероприятие «Одна страна — одна семья»

Миннац РД во взаимодействии с Союзом женщин Дагестана и благотворительным фондом Инсан провели в Доме Дружбы мероприятие «Одна страна — одна семья».

Участниками предновогодней встречи стали семьи военнослужащих из Махачкалы и Каспийска, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Дети защитников Родины получили из рук организаторов сладкие предновогодние подарки и мягкие игрушки.

По словам руководителя Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаевой, ни одна семья, ни один ребенок не останутся без внимания и подобные акции пройдут по всей республике.