В Махачкале прошло мероприятие для родных военнослужащих, погибших в ходе СВО

Вчера, 24 февраля, в городе Махачкале состоялось мероприятие для родных военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Встреча была организована по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова помощником Главы РД Магомедом Гаджимагомедовым и сообществом «Сила матерей».

Среди приглашенных гостей были родители, жены и дети участников спецоперации, а также представители власти и общественных организаций. «Сегодня организовали мероприятие для семей наших военнослужащих. Здесь присутствуют родители, жены и дети наших бойцов, которые погибли в ходе спецоперации. Уверен, что им сегодня как никогда нужна наша поддержка и мы готовы ее оказывать», — отметил Магомед Гаджимагомедов.

Собравшихся также поприветствовали замминистра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова, председатель Рескома профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева, заместитель руководителя Дагинформа Наида Магомедова и другие.

«Спасибо вам за настоящих патриотов! Общественность Дагестана и России будет всегда рядом, мы всегда будем гордиться храбрыми бойцами – вашими сыновьями и близкими. Для нас они герои. Государство и власть будут делать все возможное, чтобы сохранить память о них для будущих поколений. О них нужно писать, в каждом селе, городе и районе должна писаться книга памяти, ведь мужество не бывает случайным и корни мужества в каждом из вас. Мы должны сделать все, чтобы наше подрастающее поколение воспитывалось на примере их героизма», — обратилась Зумруд Бучаева.

По словам председателя сообщества матерей, жен, сестер погибших в СВО «Сила матерей» Сефижат Магомедрасуловой, в их организацию уже вступили более 200 матерей и вдов военнослужащих. Мы проводим большую работу с семьями военнослужащих – как психологическую, так и юридическую. Строится мечеть в память о наших героях и пишется книга. «Сегодня ровно год, как началась спецоперация и по поручению Главы РД мы решили провести небольшое мероприятие для родных погибших военнослужащих. Мы хотим им показать, что они не одиноки в своем горе, что мы рядом. Им важно поделиться своим горем, не замыкаться в себе и чувствовать поддержку. Такие встречи помогают им психологически, они делятся горем друг с другом и это успокаивает души матерей», — рассказала Сефижат Магомедрасулова.

В рамках мероприятия была предусмотрена взрослая программа с нашидами, проповедями, психологами, юристами, живой беседой, а также детская программа с подарками и аниматорами.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/v-mahachkale-proshlo-meroprijatie-dlja-rodnyh-voennosluzhashhih-pogibshih-v-hode-svo/