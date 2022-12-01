В Махачкале прошло мероприятие для особенных детей

Сегодня, 1 декабря, в историческом парке «Россия – моя история» состоялось итоговое мероприятие АНО РЛОВЗ «БЛАГО» по социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья «Доброе сердце». Мероприятие прошло в рамках грантовой поддержки Министерства труда и социального развития Дагестана.

Участниками встречи были представители органов власти, АНО «Центр развития для детей с особенностями развития и инвалидов детства “Мирадж”, благотворительный Фонд «Чистое сердце», представители общественных организаций и СМИ. Для гостей и участников мероприятия организаторы подготовили интересную развлекательную программу с выступлением особенных детей ансамбля «Дети гор», шоу аниматоров и другие номера. Гостями мероприятия также явились популярные дагестанские артисты, деятели культуры, исполнители нашидов и народных песен.

Ранее в рамках мероприятий АНО «БЛАГО» были проведены гидротерапия для 30-ти детей с ОВЗ в одном из плавательных бассейнов Махачкалы, арттерапия, мастер-класс по гончарному делу, уроки песочной игро-терапии в также лечебно-психологическая езда на лошадях.