Общество

В Махачкале прошло мероприятие для особенных детей

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Сегодня, 1 декабря, в историческом парке «Россия – моя история» состоялось итоговое мероприятие АНО РЛОВЗ «БЛАГО» по социальной поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья  «Доброе сердце». Мероприятие прошло в рамках грантовой поддержки Министерства труда и социального развития Дагестана.

Участниками встречи были представители органов власти,  АНО «Центр развития для детей с особенностями развития и инвалидов детства “Мирадж”, благотворительный Фонд  «Чистое сердце», представители общественных организаций и СМИ. Для гостей и участников мероприятия организаторы подготовили интересную развлекательную программу с выступлением особенных детей ансамбля «Дети гор», шоу аниматоров  и другие номера. Гостями  мероприятия также явились  популярные дагестанские артисты, деятели культуры,   исполнители нашидов и народных песен.

Ранее в рамках мероприятий АНО «БЛАГО» были проведены  гидротерапия для 30-ти детей с ОВЗ в одном из плавательных  бассейнов Махачкалы, арттерапия, мастер-класс по гончарному делу, уроки песочной игро-терапии в также лечебно-психологическая езда на лошадях.

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