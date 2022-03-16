В Махачкале прошли просветительские мероприятия об основах потребительских знаний и цифровых финансовых услуг

Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан совместно с Региональной общественной организацией «Центр правовой защиты потребителей РД» продолжает проводить мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты прав потребителей. Сегодня этот день проходит под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги».

15 марта в Махачкале на площадке Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова прошли просветительные мероприятия среди учащихся высших и средних учебных заведений об основах потребительских знаний и цифровых финансовых услуг.

Как отметил министр Низам Халилов, для Дагестана это направление является как нельзя актуальным. Мы на сегодняшний день наблюдаем значительный рост перехода на безналичную систему платежей.

«Наши потребители сталкиваются с недобросовестными предпринимателями, которые навязывают им дополнительные услуги. Кроме того, в повседневной жизни мы сталкиваемся с телефонными мошенничествами.

Участники сегодняшнего мероприятия смогли получить ответы на все вопросы, возникающие в процессе жизнедеятельности. Представители банковского сектора, а также общественных организаций достаточно подробно рассказали об этом и предоставили всю необходимую информацию нашим потребителям», — отметил глава ведомства.

Участниками встречи стали представители дагестанских отделений Сбербанка и Россельхозбанка, общественных движений по защите прав потребителей, МВД, Минюста по РД, Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Республике Дагестан.

Выступающие рассказали о том, какую работу проводит Роспотребнадзор по регулированию финансовых рынков, а также затронули проблемы и возможности электронной торговли в рамках цифровизации финансовых услуг.

«В рамках развития электронной торговли все более значительная часть таких обращений, в отличие от традиционной торговли, связана с мошенничеством. Удаленно, без личного контакта обманывать проще, и можно за один раз обмануть не одного, а тысячи покупателей.

Министерство промышленности и торговли в рамках своих полномочий осуществляет функции по обеспечению защиты прав потребителей. С учетом влияния внешних санкционных факторов в целях обеспечения устойчивого развития экономики республики в министерстве создан оперативный штаб по поддержке профильных направлений, открыты две горячие линии: одна по мониторингу цен и запасов на товары первой необходимости, как продовольственных так и непродовольственных, другая — по жалобам, связанным с нарушением прав потребителей.

По нашей рекомендации открыты горячие линии во всех ОМСУ. Мы работаем со всеми муниципальными образованиями по данному вопросу и с общественными организациями», — отметил Халилов.

Согласно ст. 44 и 45 Закона о защите прав потребителей полномочия по защите их прав имеются у органов местного самоуправления, а общественные организации вправе осуществлять контроль за соблюдением прав потребителей.

«В последние дни в связи с ростом цен в Минпромторг РД все больше поступают жалобы на рост цен на лекарства, технику, отдельные виды продуктов, на отсутствие ценников на товарах, на некачественный товар, полученный по интернет-торговле. Задача ведомства — оперативно реагировать на жалобы потребителей и доводить информацию до уполномоченных органов: УФАСа, Роспотребнадзора и т. д.», — подчеркнула заместитель министра Мадина Каибова.

Источник: Дагправда