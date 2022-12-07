В Махачкале прошли мероприятия с участием Полпреда Президента в СКФО

Во вторник, 6 декабря, Дагестан с официальным визитом посетил Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка. В Махачкале он принял участие в торжественной церемонии закладки камня на месте строительства Воинского храма благоверного князя Александра Невского, а также вручил дагестанской семье Курбановых Орден «Родительская слава».

Мероприятие по закладке камня на месте будущего храма состоялось в Редукторном поселке столицы Дагестана, на территории парка «Ак-гёль». В нем приняли участие Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка, Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, врио мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов и другие. На церемонии присутствовали военный оркестр, Кизлярское казачье окружное общество, Казачье терское войско СКФО, священнослужители Русской православной церкви и жители Махачкалы.

Перед закладкой камня состоялась Божественная литургия с просьбой к Господу благословить строительство храма Александра Невского, а после прошла церемония освещения площадки. Далее в основание здания была заложена капсула с грамотой.

Обращаясь к присутствующим, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в многовековой истории Дагестана христианство занимает важное место.

– В советский период все религии подвергались гонениям. Это был трудный, порой трагичный период для представителей всех конфессий в стране, в том числе и для православия. В Махачкале в прошлом столетии был снесен крупнейший по тем временам Александро-Невский собор и прихожане вынуждены были совершать обряды в стесненных условиях.

Для народов, традиционно исповедующих христианство, строительство Воинского храма благоверного князя Александра Невского имеет огромное значение, отвечает интересам и чаяньям православных верующих. Кроме того, новый храм украсит архитектурный облик города, – подытожил глава республиканского кабмина.

Поздравления православным христианам по случаю закладки камня в основание храма направил Глава Дагестана Сергей Меликов.

«6 декабря – День памяти великого князя Александра Невского. Он свидетельствует о том, что наш многонациональный народ, прошедший через горнило испытаний, всегда будет ориентироваться на подвижников благочестия, радеющих за национальный дух России, берегущих ее духовно-нравственную культуру, заботящихся о единстве и неделимости страны. И ничто не может разорвать священную связь времен и поколений.

Возведение нового храма в Махачкале – это торжество исторической справедливости, проявление обращения народа к своим историческим корням.

Отрадно, что эти мероприятия проходят в период, когда отмечается 10-летие образования Махачкалинской епархии Русской православной церкви. Она, несмотря на свою молодость, внесла огромный вклад в поддержание мира и согласия на Северном Кавказе, развитие межнационального и межрелигиозного диалога, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения, духовно-просветительскую работу и реализацию благотворительных проектов в регионе», – говорится, в частности, в обращении.

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В Махачкале с участием полпреда Президента РФ в СКФО Юрия Чайки также состоялась церемония вручения Ордена «Родительская слава» семье Курбановых из с. Первомайское Каякентского района Дагестана.

Отметим, указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

Юрий Чайка передал дагестанской семье не только почетную награду, но и сертификат на бытовую технику.

Также полпред вручил министру внутренних дел РД Абдурашиду Магомедову Благодарственное письмо Полномочного представителя Президента РФ в СКФО за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Источник: https://dagpravda.ru/politika/v-mahachkale-proshli-meropriya-tiya-s-uchastiem-polpreda-prezidenta-v-skfo/