В Махачкале прошли акции в память жертв СПИДа

В рамках дня памяти людей, чьи жизни унесла эпидемия ВИЧ/СПИД, Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом развернул серию акций. Совместно с Управлением образования города Махачкалы, как в самом Управлении, так и в образовательных организациях столицы, состоялись лекции по ранней диагностике вируса иммунодефицита человека, по возможным путям заражения этой инфекцией и тем мерам, которые помогут его не допустить.

Немаловажно, что качество диганостической службы заметно улучшилось с получением лабораторного оборудования в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Мы уделяем особое внимание сотрудничеству с учреждениями образования, так как в группе риска заражения ВИЧ находится наша молодёжь. Их круг общения, их интересы, способы коммуникации сейчас совсем другие — и наш Центр СПИД находит именно те слова, и тех людей, к кому прислушается наша молодёжь», — сообщила главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Равганият Мирзаева.

День памяти жертв ВИЧ-инфекции приходится на 21 мая. В эту дату, в воскресенье, профилактическое обследование на наличие в организме вируса иммунодефицита человека смог пройти каждый желающий бесплатно, быстро и анонимно. Делалось это передвижной лабораторией РЦИБ и СПИД, размещенной на территории парка им. 50-летия Октября в городе Махачкале.

За всю Неделю с 15 по 21 мая специалистами СПИД-отделения РЦИБ и СПИД распространено более тысячи памяток и листовок по профилактике ВИЧ-инфекции. В людных местах и на акциях, в группах риска и среди различных возрастных категорий.

Также ежедневно в СПИД-отделении проводится медицинское консультирование и лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ. Надо отметить, что применяемая здесь антиретровирусная терапия показывает хорошие результаты по улучшению качества жизни пациентов. Организованы меры социальной адаптации, психологической поддержки и облегчения коммуникаций в обществе.

В этом году печальную дату памяти людей, чьи жизни унесла ВИЧ-инфекция, в мире отметили уже в сороковой раз.