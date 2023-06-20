В Махачкале прошла встреча с делегацией из Грузии

Сегодня, 20 июня, в городе Махачкале на площадке редакции газеты «Дагестанская правда» прошла пресс – конференция, посвященная празднованию 100-летия поэта Расула Гамзатова на территории Грузии. На вопросы журналистов ответили бывший мэр города Кутаиси, бывший губернатор Имеретинского региона, депутат парламента двух созывов, академик Гелатской научной Академии, основатель «Конгресса ученых», подписчик акта независимости Грузии Теймураз Шашиашвили, физик-кибернетик, доктор технических наук, член инженерной Академии Грузии, основатель «Конгресса ученых», генеральный директор фонда поддержки «Путь к цивилизованному государству» Вахши Жвания, поэт, член союза писателей Грузии, член «конгресса ученых» Джуба Гебели, помощник главы Дагестана Сергея Меликова Магомед Гаджимагомедов и специальный гость вице-президент Ассоциации народной дипломатии «Друзья Грузии» им. Расула Гамзатова и Давида Гурамишвили. В рамках встречи участники грузинской делегации презентовали сборник произведений Расула Гамзатова, переведенный на грузинский язык и рассказали о готовящихся праздничных мероприятиях в честь 100-летия поэта, которые пройдут в Грузии осенью текущего года. Теймураз Шашиашвили поприветствовал присутствующих и отметил, что большой тур по Кавказу они решили начать с Дагестана. «Мы обговорили с руководством республики Дагестан вопросы проведения дней Грузии в Махачкале. Ведь Расул Гамзатов объединяет нас с вами. Мы готовимся к празднованию осенью 2023 года, а наш Союз писателей уже проводит все мероприятия», — сказал гость. Шашиашвили, говоря об истории создания книги отметил, что при построчном переводе произведений на грузинский язык использовались не только русские варианты переводов, но и подлинники на аварском языке. Кроме того, в рамках презентации был представлен именной экземпляр книги на русском языке в виде миниатюры размером 4х5, выпущенной к 100-летию поэта Расула Гамзатова. «В рамках празднований мы планируем показ на телевидении в неделю один раз цикл передач «Расулу Гамзатову 100 лет», презентуем книгу Расула Гамзатова на грузинском языке в регионах Северного Кавказа. Отсюда мы едем в Ингушетию, затем в Кабардино-Балкарию, Нальчик, Минводы, Ессентуки, Кисловодск и так далее. В общем, география обширная. В этом году объединителем является Расул Гамзатов. Мы с вами должны постараться восстановить прежние отношения, которые были», — отметил Теймураз Шашиашвили. Далее, Джуба Гебели рассказал о впечатлениях от Дагестана и поделился воспоминаниями от личной встречи с Расулом Гамзатовым. «Приезжая в Дагестан, я чувствую, что приехал в родные края, я чувствую себя здесь как дома. Мы единый кавказский народ и наш Расул Гамзатов нас объединяет. Я помню, как мы отмечали в Грузии 75-летие Расула Гамзатова, где присутствовал сам поэт. Я тогда был очень молод и запомнил это на всю жизнь. Я считаю Расула Гамзатова нашим поэтом, его творчество мне очень близко. Он истинный кавказец, настоящий мужчина и достойный сын своего народа», — подчеркнул Гебели. Говоря об укреплении дружбы между дагестанским и грузинским народами, о котором часто в своих произведениях писал Расул Гамзатов, Вахши Жвания подчеркнул, что даже в самые сложные годы кавказские народы всегда отличались сплоченностью. «Главная наша цель – улучшать те хорошие отношения, которые между нами всегда были», — отметил Вахши Жвания и поблагодарил дагестанское правительство за предоставленную возможность посетить республику и презентовать книгу Расула Гамзатова. В свою очередь, Магомед Гаджимагомедов, сопровождавший делегацию из Грузии, поблагодарил гостей из Грузии и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках сохранения дружбы народов.

Источник: Мирмол