В Махачкале прошла Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам изучения Петровской эпохи

350-летие со дня рождения Петра Великого и 300-летие Персидского (Каспийского) похода отметили в Махачкале Всероссийской научно-практической конференцией, которая прошла 21-22 сентября.

Конферкнцию совместными усилиями подготовили и провели Национальный музей Дагестана им. А.Тахо-Годи и Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН. В мероприятии приняли участие учёные-историки из разных регионов страны, занимающиеся изучением и популяризацией Петровской эпохи. Темами обсуждения стали «Персидский поход Петра Великого и его итоги. Взгляд через три столетия» и «Наследие Петра Великого в музейных экспозициях Дагестана, России и зарубежья».

Отмечалось, что реформы Петра I заложили основу для отечественной науки, регулярной армии и флота, изменили культуру, а в результате Персидского похода была заложена основа экономического сотрудничества и налаживания социокультурных связей Дагестана и России.

В Национальном музее действует выставка «Петровское время», которую только за последние четыре месяца посетило более 5000 человек. В экспозицию вошли произведения живописи, графики, скульптуры, атрибуты вооружения и быта из фондов музея. Среди экспонатов уникальные предметы военного снаряжения допетровского и петровского времени.

Участники конференции говорили также о истории и реставрации портрета императора из собрания князей Барятинских, посещении дербентским наибом Имамом Кули-беком Императорского двора в Петербурге, выставочном проекте Государственной Третьяковской галереи. Зашёл разговор и о проекте Русского географического общества «Морское и подводное культурное наследие Каспия», о ценных музейных экспонатах, нумизматике периода Петра Великого, о новых находках петровской эпохи.

Символично, что в год 300-летия Персидского (Каспийского) похода и 350-летия со дня рождения Российского императора Петра I на берегу Каспийского моря, на окраине села Брянск Кизлярского района, было найдено пять старинных корабельных пушек и адмиралтейский якорь. Согласно экспертным оценкам Государственного научно-исследовательского института реставрации, найденные орудия датируются XVIII веком и относятся к Персидскому походу императора.

В рамках конференции состоялась презентация этих уникальных артефактов. И, как отметил эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ Алексей Петрушкевич, для реставраторов в первую очередь важно не только сохранить находки, но и сохранить их правильно.

Участники конференции побывали в Дербенте. Здесь они посетили крепость «Нарын-Кала» и музейный комплекс «Домик Петра I», воссозданный на месте стоянки, в которой останавливался российский государь во время Персидского похода 1722 года.

Как признаются учёные, они отметили для себя много новых и интересных фактов, касающихся именно Каспийского похода Петра. «Увидеть подтверждение истории на местах, где она творилась, – это неизгладимое впечатление», – поделились гости.