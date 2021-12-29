В Махачкале прошла церемония вручения госнаград

Около 30 человек, среди которых деятели культуры и искусства, спортсмены, учителя и врачи, общественники и государственные служащие, получили в этот день из рук главы региона ордена и медали, Почетные Грамоты, Благодарности и памятные именные часы Главы РД. Многим из них присвоены почетные звания.

Сергей Меликов выразил благодарность всем награжденным за созидательный труд, за талант и упорство, за мужество и героизм, за вклад в развитие разных сфер жизни республики, и особенно – в решение ключевых задач, которые сегодня стоят перед Дагестаном и требуют добросовестного труда и ответственности.

«Мы с вами – один народ, единомышленники. Мы все хотим только одного – процветания и благополучия Дагестана. И за то, что вы своими шагами это благополучие приблизили, хочу сказать огромное спасибо: работа, которую вы проделали каждый на своем участке, слагает прочную уверенность в том, что мы обязательно придем к тем показателям, которые мы желаем нашему родному Дагестану. Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, ну и, конечно, хочу пожелать, чтобы новый год был более удачным, успешным, счастливым и самое главное – мирным и спокойным», – заключил Сергей Меликов.