Сегодня в День защитника Отечества в парке им. Ленинского Комсомола в Махачкале прошла церемония возложения цветов к памятнику Воину-освободителю.



В мероприятии приняли участие председатель НС республики Заур Аскендеров, врио заместителя Председателя Правительства РД Муслим Телякавов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, врио министра по делам молодежи РД Камил Саидов, Герой Российской Федерации Загид Загидов, председатель Дагестанского совета ветеранов Магарам Алиджанов, представители регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» и активисты движения «Юнармия». Они возложили цветы и почтили память погибших при защите Родине минутой молчания.

Герой России Загид Загидов обратился к молодому поколению: «Я очень рад видеть на этом мероприятии нашу молодежь. Вы — наследники тех, кто в прошлом защищал свое Отечество. И очень важно, чтобы вы помнили историю. Пусть вы никогда не будете слышать грохот взрывов и выстрелов. Живите долго и счастливо! Удачи вам и благополучия!».



Также подобные праздничные мероприятия прошли и в других муниципалитетах региона.