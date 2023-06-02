В Махачкале прошла стратегическая сессия «Цовкра-1. Перезагрузка»

В конференц-зале Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова состоялось заседание стратегической сессии «Цовкра-1. Перезагрузка».

По словам организатора — руководителя проекта Мухамада Юнусова, целью данного мероприятия является разработка технического задания к «Стратегии социально-экономического развития» и «Мастер-плану» села «Цовкра-1», а также формирование задач для ресурсного центра развития села в формате взаимосвязи «село-город».

Заместитель председателя общественного совета села Цовкра-1 Абдурахман Халилов, говоря о актуальности поднимаемых в ходе мероприятия вопросов, отметил: «Пора всерьез заняться возрождением славного аула, расположенного в Кулинском районе. Аула канатоходцев, родины дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, села, которое дало республике много ученых, врачей, инженеров, деятелей культуры и искусства. Используя все возможные механизмы и ресурсы это ещё можно сделать. Главное идти к цели, несмотря на трудности».

Известный урбанист, эксперт по развитию городов, автор моделей социального проектирования Святослав Мурунов отметил, что данное мероприятие является новым подходом возрождения и развития горных территорий Дагестана. Председатель общественного Совета при Минэкономразвития РД, профессор Шахмардан Мудуев в своём выступлении предложил жителям села более активно использовать те формы поддержки, которые предлагает государство для развития горных территорий.

«Кроме того, большое значение будет иметь позиция активов района и села, поддержка ряда органов исполнительной власти, а также тех сельчан, кто реально может чем-то помочь родному селу», – отметил Мудуев.

В рамках мероприятия состоялся закрытый показ художественно-документального фильма «Цовкра-1. Перезагрузка», после которого прошло практическое обсуждение вопросов возрождения древнего аула. 3 июня инициативная группа планирует выезд в Цовкра-1 тех сельчан, кто готов на месте рассмотреть применение всех тех идей, о которых говорилось в ходе стратегической сессии.

Источник: Мирмол