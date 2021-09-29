В историческим парке «Россия – моя история» в Махачкале прошла Республиканская конференция «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан».

На конференции прошла презентация основных положений проекта Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Сергей Меликов отметил, что приоритетные направления должны синхронизироваться с федеральными стратегическими документами, с общенациональным планом действий, и с республиканскими потребностями и возможностями.

Текст первой редакции Стратегии социально-экономического развития РД до 2024 года и на плановый период до 2030 года опубликован на сайте Минэкономразвития РД для обсуждения. Документ состоит из пяти глав. Замечания и предложения по усовершенствованию Стратегии будут приниматься до 11 октября 2021 года по электронному адресу: minec@e-dag.ru